- Tronsoanele au fost receptionate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) si mai e nevoie doar de dispozitia Politiei. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat, luni ca a fost receptionat si lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda…

- Loturile 3 și 4 ale Autostrazii Sebeș-Turda, care se intind pe 29 de kilometri, sunt pregatite pentru recepția tehnica de luni. Sambata s-au facut ultimele marcaje, dupa ce o parte din tronson a fost frezat, constructorul ținand cont de neconformitațile invocate de Compania Naționala de Infrastructura…

- Progresele inregistrate pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș-Turda, care se intinde la Paraul Iovului la Aiud, raman, in continuare, dezamagitoare, de anul trecut, odata cu intrarea in insolvența a Companiei de constructii Euro Construct Trading ’98 din Bucuresti. Un punct pe care se lucreaza este in zona…

- Chiar daca pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș-Turda, s-au reluat lucrarile de mai bine de doua luni mobilizarea este foarte scazuta, iar in ritmul actual este puțin probabil ca lucrarile sa fie finalizate mai repede de anul 2022. Singura speranța este ca antreprenorul sa gaseasca mai mulți prestatori de…

- Constructorul Impresa Pizzarotti a reluat lucrarile la podurile peste raurile Mureș și Ampoi, de pe lotul 1 al Autostrazii Sebeș-Turda, ce se intinde pe 17 kilometri. Marți, constructorul Pizzarotti și-a intensificat activitatea la viitoarele poduri de pe raurile Mureș și Ampoi. La podul peste raul…

- Casa de la Oarda, aflata pe traseul Autostrazii Sebeș-Turda, exact sub viaductul care va fi construit pe sub Valea Orzii, din cauza careia nu puteau fi executate lucrari, a fost expropriata, iar constructorul spera ca saptamana viitoare va obține autorizația de demolare. Citește și: FOTO, VIDEO. Autostrada…

- Muncitorii de pe lotul 1 al Autostrazii Sebeș-Turda au inceput, de curand, lucrari de asfaltare in apropierea viitorului nod rutier Alba Iulia Sud, iar marți, 12 iunie, efectuau lucrari in mai multe zone, in ciuda caldurii sufocante. Principalele puncte de interes de pe lotul 1 al Autostrazii Sebeș-Turda,…

- Se lucreaza in continuare pe lotul I al Autostrazii Sebeș-Turda, care are 17 kilometri și se intinde de la Alba Iulia la Sebeș. La Valea Orzii e aproape finalizata culeea de pe partea stanga, și a fost mutata circulația intrucat probabil foarte curand vor incepe sa lucreze la culeea de pe partea dreapta.…