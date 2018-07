Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata in aproape patru luni, Adela Popescu a dezvaluit ce lucru nu mai poate sa faca de cand a aflat ca va deveni mamica pentru a doua oara, dar și ce probleme intampina de cateva zile. Amanuntul a ieșit la iveala in cadrul unui interviu cu Libelula și Speak. Cei doi artiști au lasat sa […] The…

- "Libelula" lui Speak ne-a ajutat sa aflam care este cea mai mare teama a cantareței Nicole Cherry. Ștefania a facut publica o conversație dintre ea și Nicole Cherry. In discuția cu buna sa prietena, artista ii marturisește ca este foarte speriata de fulgere.

- „Dupa toți acești ani petrecuți in umbra, astazi pot in sfarșit sa ies in fața lumii fara sa imi fie teama sa imi arat eu fața”, a declarat Piera Aiello, in varsta de 51 de ani. „Este ca și cand aș fi renascut. In acest moment, ma simt complet libera”, a adaugat ea. Aiello a trait in pericol inca…