- Președintele Romaniei și soția sa, Carmen Iohannis au participat la Ambasada Romaniei de la Paris, la inaugurarea Casei Romaniei de la JO 2024 . Carmen Iohannis a ales sa poarte o rochie alba cu maci de la Dolce&Gabbana al carei preț ajunge la 1.500 de euro, potrivit gsp. Pe langa rochie, Carmen Iohannis…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca nu a avut niciun rol in decizia voleiului olandez de a include in lot un jucator de volei condamnat pentru viol in vederea Jocurilor de la Paris, o selectie extrem de criticata, relateaza Reuters. Steven van de Velde a fost condamnat la patru ani de…

- Doi cetațeni ai Republicii Moldova au fost reținuți de forțele de ordine franceze la Paris, fiind banuiți ca, in noaptea de 19 spre 20 iunie, ar fi aplicat șase graffiti-uri cu sicrie pe fațada sediului cotidianului „Le Figaro”, cu referire la razboiul din Ucraina, potrivit presei franceze, citate de…

- Europa se pregatește pentru prima perioada de vreme calda din aceasta vara, in timp ce Germania și țarile nordice vor avea temperaturi neobișnuit de ridicate saptamana viitoare. Riscul de valuri de caldura la Jocurile Olimpice de la Paris i-a facut pe organizatori sa se ingrijoreze in privința siguranței…

- O persoana a murit si alte cateva au fost ranite la bordul unui avion al Singapore Airlines care a fost afectat de „turbulente puternice” in timpul unui zbor pe ruta Londra – Singapore si a trebuit sa fie redirectionat marti spre Bangkok, a anuntat compania aeriana, informeaza AFP. „Putem confirma ca…

- Asociatia Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) a depus, luni, o petitie la Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in care cere sanctionarea premierului Marcel Ciolacu pentru declaratia acestuia referitoare la Moldova. MDM solicita CNCD sa ia act de declaratia premierului Marcel…

- Un lider „carismatic”, cu care trebuie sa discuti, fie ca iti place sau nu – joi, pe strazile din Beijing, chinezii au exprimat o parere in general pozitiva despre Vladimir Putin, in prezent in vizita de stat in China, scrie Agerpres. Daca in Occident, stapanul de la Kremlin are o imagine impartita,…