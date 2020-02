FOTO-VIDEO Jair Bolsonaro, ținta ironiilor la Carnavalul de la Rio Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost, miercuri, tinta multor glume pregatite de scolile de samba ce participa la ediția din 2020 a carnavalului de la Rio, relateaza Mediafax.



Festivitatile au fost marcate de ironii si mesaje acide la adresa presedintelui conservator. Actorul Marcelo Adnet, care a luat parte la defilarea scolii Sao Clemente, a jucat chiar rolul lui Bolsonaro. Acesta a facut flotari și a imitat un gest pe care Bolsonaro îl face frecvent, atunci când se preface ca trage cu pistolul.



Prezentarea scolii Mangueira a avut aceeasi tinta, parodiind… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armani a anuntat ca a decis sa îsi sustina prezentarea de duminica în fata unei sali goale, ca o precautie fata de aparitia cazurilor de infectare cu noul coronavirus în Italia, scrie Mediafax. Este pentru prima data în cei 45 de ani de existenta ai casei de moda când este…

- In timp ce orasul Rio de Janeiro se pregateste de Carnaval, Mangueira - una dintre cele mai renumite scoli de samba, foloseste cel mai mare festival din lume drept platforma de protest. Dansatorii au planuit un spectacol in care Iisus se reintoarce pe pamant ca femeie de culoare intr-una din celebrele…

- Carnavalul de la Rio 2020 debuteaza cu un scandal, în condițiile în care școala de samba Mangueira a ales o tema politica pentru defilare. Dansatorii au planuit un spectacol în care Iisus se reîntoarce pe pamânt ca femeie de culoare într-una dintre celebrele favelas,…

- Rodul unei inedite calatorii in jurul Pamantului, intreprinsa de scriitorul bacauan Doru Ciucescu pe calea aerului in perioada 18 septembrie-22 octombrie 2019, cartea de reportaje „Survolul Pamantului, cu escale in exotismul Oceanului Pacific”, a vazut lumina tiparului și a fost prezentata cititorilor.…

- Dan Nistor (31 de ani) a fost prezentat astazi oficial la CS Universitatea Craiova, in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc la sediul clubului. Mijlocașul a vorbit despre obiectivele pe care și le-a setat la noul club, aducand lamuriri și cu privire la plecarea neaștepata din „Ștefan cel…

- Donald Trump, care este suspectat de abuz de putere si obstructionarea Congresului american, a devenit al treilea președinte din istoria Statelor Unite inculpat în scopul destituirii, însa demiterea sa este improbabila în contextul în care Partidul Republican detine majoritatea…

- The interim chair of the PSD (Social Democratic Party), Marcel Ciolacu, stated at the end of the National Executive Committee meeting of this party, on Wednesday evening, that Niculae Badalau was not expelled from the party and no one will be expelled as long as he is interim chair. The leader of…

- Momente inedite la Slatina, unde a rasunat cantecul „Acasa-i Romania“, insa n-a reusit sa dezmorteasca vechile rivalitati intre taberele politice. Soldatii americani s-au fotografiat cu sute de slatineni, de Ziua Nationala a Romaniei.