Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Manda pare sa fie omul momentului in PSD. Senatorul de Dolj este președintele a doua comisii extrem de importante in economia jocului politic. El conduce atat Comisia SRI, cat și pe cea speciala, proaspat inființata pentru a modifica legile de importanța capitala pentru Romania, adica cele…

- In timp ce Khloe se pregatește sa nasca, iubitul ei este implicat in centrul unui scandal imens. Tristan Thompson, iubitul lui Khloe Kardashian, a fost surprins sarutandu-se cu o femeie in New York.