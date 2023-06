Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| In Alba Iulia nu toata lumea așteapta „sa faca primaria”! Oamenii gospodari de pe strada Arnsberg au pus umarul la treaba și au curațat spațiul verde FOTO| In Alba Iulia nu toata lumea așteapta „sa faca primaria”! Oamenii gospodari de pe strada Arnsberg au pus umarul la treaba și au curațat spațiul…

- Doua milioane de metri cubi de roca de pe muntele la poalele caruia este situat satul urmeaza sa se desprinda și sa se prabușeasca peste casele oamenilor. Specialiștii spun ca lucrul acesta se va intampla in cateva zile.„Ar putea sa se prabușeasca pe bucați, ceea ce ar fi soluția cea mai favorabila…

- Locuitorii din cartierul craiovean Bariera Valcii, mai precis cei care locuiesc pe strada Viilor, se confrunta de ani buni cu o problema. Canalul de protectie impotriva inundatiilor apartinand CFR si care se intinde de-a lungul strazii Viilor s-a transformat intr-o groapa de gunoi. De ani de zile localnicii…

- Un barbat de 72 de ani a cazut din picioare, astazi, in timp ce mergea pe un trotuar de pe strada Ștefan cel Mare. Oamenii care au fost martori la scena au sunat la urgențe. Salvarea a venit imediat la fața locului, insa in ciuda eforturilor de resuscitare, medicii au declarat decesul barbatului. Știre…

- O creanga imensa a cazut pe șoseaua Muncești din Capitala și a blocat circulația transportului rutier. Imaginile surprinse de internauți au fost postate și distribuite pe site-urile de socializare, noteaza tv8.md. Oamenii au coborit din transportul public și se deplaseaza pe jos, intrucit creanga a…

- Giurgiuvenii au ajuns sa fie bataie de joc a constructorului austriac STRABAG . Dupa ce s-a apucat de spart la propriu municipiul Giurgiu, acum, lucrarile mai ca au fost lasate de izbeliște. In urma sesizarilor venite din partea cetațenilor, am decis sa mergem la Giurgiu pentru a ne convinge despre…

- FOTO| Curațenie generala in cartierul „Lumea Noua” din Alba Iulia: S-a intervenit cu mașini și utilaje Curațenie generala in cartierul „Lumea Noua” din Alba Iulia: S-a intervenit cu mașini și utilaje Cartierul Lumea Noua din Municipiul Alba Iulia s-a bucurat in cursul zilei de astazi de o „cosmetizare”…

- Un cutremur puternic a zguduit joi dupa amiaza o regiune din centrul Italiei, in apropiere de orasul Perugia, potrivit stiripesurse.Un raport initial al Centrului Seismologic European Mediteranean a anuntat ca a fost un cutremur cu magnitudinea 5, dar autoritatile italiene l au evaluat la 4,4 si au…