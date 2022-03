Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: „Indemn la pace și strigat de durere”, manifest muzical al copiilor și artiștilor din Alba pentru oprirea razboiului Ziua Internaționala a Fericirii (20 martie) ne reamintește ca acțiunile fiecaruia dintre noi conteaza, pentru a contribui la construirea unei viitor pentru copiii noștri, in pace…

- S-au trait momente emoționante vineri seara la ”Old School Cafe-Pub”, acolo unde artiști din Botoșani și din Ucraina au cantat pentru pace. Daca dincolo de granița nordica a Romaniei rasuna armele, la cațiva kilometri in interiorul țarii s-a auzit muzica.

- Ziua Internaționala a Fericirii este sarbatorita anual pe data de 20 martie la nivel mondial și a fost conceputa și fondata de filantropul, activistul, om de stat și consilier special al Organizației Națiunilor Unite, Jayme Illien, pentru a inspira, a mobiliza și a promova mișcarea fericirii globale.…

- 8 februarie| Ziua Internaționala a Rasului și a Fericirii: Ce este terapia prin ras și la ce ajuta 8 februarie| Ziua Internaționala a Rasului și a Fericirii: Ce este terapia prin ras și la ce ajuta Oricat de grea ar fi viata, psihologii ne recomanda sa ne bucuram de orice lucru bun din jur și sa radem…

- Cei doi frați care ieri s-au inecat in raul Bistrița au fost declarați decedați in aceasta dimineața. Copiii de 7 și 8 ani nu au supraviețuit, iar acum familia se pregatește de inmormantare. Rudele micuților sunt devastate de durere, iar la locul tragediei a fost creat un altar de lumanari.

- Campania de vaccinare a copiilor intre 5 și 11 ani, la Sebeș. Informații pentru cetațeni Primaria municipiului Sebeș anunța ca, incepand cu data de 26 ianuarie 2022, se deruleaza campania de vaccinare a copiilor din grupa de varsta 5-11 ani, pentru limitarea pandemiei de Covid-19. Potrivit reprezentanților…

- Apelul Papei Francisc pentru evitarea razboiului in Ucraina: „Va rog, fara razboi! Omenirea merita pace” Papa Francisc a facut miercuri un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic. Amintind de cel de-al Doilea…

- Colindatul copiilor de 4-12 ani, denumit „Haida-duru”, in județul Alba. Obiceiuri și tradiții de Craciun, din vremea bunicilor In lumea satului traditional, odata cu intrarea in postul Craciunului si, mai ales, dupa sarbatorile Sfintilor Andrei si Nicolae, taranii traiau cu intensitate si nerabdare…