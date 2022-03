FOTO / VIDEO. Incendiu uriaș în Breaza. Prefect: „Tot ce vezi în jur e ars” Un incendiu de proportii a izbucnit, sambata in comuna Breaza, din judetul Buzau. Fumul putea fi vazut din municipul Buzau, situat la aproximativ 30 de kilometri distanta. ISU Buzau a cerut sprijin de la ISU Prahova si 20 de pompieri cu 4 autospeciale vor veni sa ajute la stingerea incendiului, transmite News.ro. Din estimarile pompierilor […] The post FOTO / VIDEO. Incendiu uriaș in Breaza. Prefect: „Tot ce vezi in jur e ars” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

