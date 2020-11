Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea INCENDIU la o cabana in Ciuruleasa: Intervin pompierii cu 2 autospeciale cu apa și spuma Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, in jurul orei 8.00, la o cabana de pe Valea Ciurulesei, comuna Ciuruleasa. Statia de pompieri Cimpeni intervine cu 3 mașini de pompieri pentru localizarea…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o bucatarie de vara in Leorinț: Intervin pompierii cu 2 autospeciale cu apa si spuma Un incendiu a izbucnit vineri noaptea, in jurul orei 23.45 la o bucatarie de vara din localitatea Leorinț, județul Alba. Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale cu apa…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o anexa gospodareasca in Horea: Intrevin pompierii cu doua autospeciale cu apa și spuma Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, in jurul orei 11.00 la o anexa gospodareasca in comuna Horea, județul Alba. Stația de pompieri Campeni intervine cu doua autospeciale cu apa și…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la parterul unui bloc din Alba Iulia. Intervin pompierii pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit sambata dimineața la parterul unui bloc din localitatea Alba Iulia. Au intervenit pompierii din Alba Iulia pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de Pompieri Alba…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la anexa gospodareasca din Feleud. Intervin pompierii din Aiud pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit miercuri dupa masa la o anexa gospodareasca din localitatea Feleud. Au intervenit pompierii din Aiud pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de Pompieri Aiud…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la o autoutilitara in Drambar: Pompierii din Alba Iulia au intervenit pentru stingerea focului O autoutilitara a luat foc in cursul zilei de vineri, 4 septambrie, in jurul orei 12:00, in localitatea Drambar. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU in Alba Iulia, pe strada Lalelelor, zona LIDL. Intervin pompierii pentru stingerea flacarilor. Un incendiu a izbucnit luni seara, in jurul orei 20:00 pe strada Lalelelor din Alba Iulia. Au intervenit pompierii pentru stingerea flacarilor. Potrivit primelor informații , Detașamentul…

- Ziarul Unirea INCENDIU la subsolul unui bloc din Alba Iulia. Intervin pompierii pentru stingerea flacarilor Un incendiu a izbucnit luni dupa-amiaza la un bloc din Alba Iulia. Au intervenit pompierii din Alba Iulia pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine cu doua autospeciale…