FOTO-VIDEO: Incendiu la Abrud. O mașină a ars ca o torță în urma unui scurtcircuit Un incendiu s-a produs duminica dimineața, in orașul Abrud. Un autoturism s-a facut scrum in urma unui scurtcircuit. Potrivit ISU Alba, in cursul acestei dimineți, Stația de pompieri Campeni, in cooperare cu SVSU Abrud au intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu in orașul Abrud. Este vorba despre un incendiu izbucnit la compartimentul motor […] Citește FOTO-VIDEO: Incendiu la Abrud. O mașina a ars ca o torța in urma unui scurtcircuit in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

