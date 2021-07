Stiri pe aceeasi tema

- Unele din cele mai populare stațiuni turistice ale Turciei, la mare cautare și in randul romanilor, au fost nevoite sa iși evacueze turiștii din cauza zecilor de incendii care au cuprins țara, relateaza The Guardian. Mass-media locala a publicat fotografii cu stațiunile populare de la Marea Egee, inconjurate…

- Recordul absolut de temperatura poate fi depașit in orice moment, iar veștile proaste nu se opresc aici. Temperatura medie in Romania ar putea crește cu cateva grade Celsius in cea mai calda luna a anului. ”Rezultatul experimentelor numerice au aratat ca temperaturi record absolut, in jur de 50 de grade,…

- Fumul toxic provocat de incendiile forestiere severe din Siberia continua sa se raspandeasca in Orientul Indepartat rus, relateaza DPA luni, noteaza Agerpres. Iacutia, capitala Republicii Saha, precum si alte peste 60 de asezari din regiune sunt afectate de fum dens, au anuntat luni autoritatile.…

- Creșterea temperaturii medii globale poate sa se produca mult mai rapid și sa cauzeze mai multe dezastre decat se prognozeaza in prezent, potrivit unei analize intocmita de 27 de oameni de știința din domeniul climatic, care fac parte din rețeaua World Weather Attribution (WWA). Analiza experților climatici…

- Sezonul estival a inceput, iar guvernul de la Atena și-a propus ca pana la sfarșitul lunii iunie sa reușeasca sa vaccineze toți locuitorii insulelor grecești. Strategia autoritaților este de a restarta turismul prin crearea primelor „zone libere de COVID” din țara, conform unui reportaj video realizat…

- "USRPLUS Buzau denunța dezinformarea facuta de site-ul buzoienii.ro in care se lasa de ințeles ca președintele Irinel Cirstea și USRPLUS ar fi de partea unirii Buzaului cu Tintești iar domnul primar Toma ar fi mulțumit pentru sprijin. In realitate domnul Irinel Cirstea s-a pronunțat in favoarea extinderii…