Stiri pe aceeasi tema

- Lumina Sfanta s-a aprins, sambata, in Biserica Mormantului Sfant din Ierusalim. Ea va fi adusa la Bucuresti, pe seara, de catre o delegatie a Patriarhiei Romane, urmand sa fie impartita in toata tara credinciosilor care vor fi prezenti in biserici la slujba de Inviere.

- La miezul nopții, mii de credincioși din Dej au primit cu bucurie vestea invierii lui Hristos, bisericile de pe raza orașului fiind neincapatoare. La fel ca in fiecare an, slujba de Inviere a inceput la miezul nopții. Preoții au ieșit afara din altar si i-au indemnat pe evlavioși: „Veniti de luati Lumina!”.…

- Mii de creștini au venit, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere din municipiul Alba Iulia. La Catedrala Reintregirii, la miezul noptii, crestinii s-au adunat pentru a lua Lumina Sfanta. Slujba este oficiata de IPS Irineu, alaturi de un sobor de preoti.

- Lumina Sfanta de la Ierusalim este adusa ASTAZI - sambata 07 aprilie 2018 in jurul orei 18:00 pe Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti cu un avion special, de o delegatie a Patriarhiei Romane. Patriarhul Daniel o ofera clerului si credinciosilor prezenti la slujba de Inviere oficiata la Catedrala patriarhala,…

- Lumina Sfânta de la Ierusalim va fi adusa în România sâmbata seara, cu un avion închiriat de Patriarhia Româna, urmând a fi oferita credinciosilor la slujba de Înviere.

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa la Bucuresti, sambata seara, de catre o delegatie a Patriarhiei Romane, urmand sa fie impartita in toata tara credinciosilor care vor fi prezenti in biserici la slujba de Inviere.O delegatie condusa de Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor,…

- O delegatie a Patriarhiei Romane, condusa de Preasfintitul Parinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor va aduce, sambata seara, Sfanta Lumina de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, cu un avion special, inchiriat de Patriarhie. Lumina Sfanta va fi oferita la…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa sambata seara in Bucuresti cu un avion special, inchiriat de Patriarhie, urmand sa fie oferita credinciosilor de catre Patriarhul Daniel la slujba de Inviere de la Catedrala Patriarhala. Potrivit Patriarhiei Romane, o delegatie condusa de Timotei Prahoveanul,…