- Cu titlul „Seminar de stingere a incendiilor: 5 lucruri simple pe care pompierii romani le-au facut pentru a ține focul sub control in Evia”, publicația greaca Menshouse explica in detaliu ce i-a ridicat pe angajații ISu la rangul de eroi in ochii localnicilor. In aceste cinci zile in care incendiile…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau nu au fost raportate cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, transmite Instituția Prefectului Buzau. Conform aceleiași surse, in ultimele 48 de ore au fost testați 383 de buzoieni. De la inceputul pandemiei de Covid-19 12.604 buzoieni au fost confirmați…

- Niciun caz nou de infectare cu Covid-19 in ultimele 24 de ore in județul Buzau in urma testarii unui numar de 282 persoane, a comunicat Direcția de Sanatate Publica. Conform sursei citate, 677 buzoieni se afla in carantina la domiciliu, iar alte noua in izolare. Articolul 282 buzoieni testați, niciunul…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual a decis sa susțina Confederația Naționala Sindicala Cartel Alfa in „Caravana Dreptații Sociale”, care a pornit vineri spre Bruxelles, pentru a prezenta Parlamentului European și Comisiei Europene o lista cu revendicari care privesc „somarea…

- Vinerea Verde a fost marcata și de social democrații buzoieni, care le-au propus locuitorilor orașului o campanie de conștientizare a problemelor de mediu și de incurajare a folosirii mijloacelor nepoluante de deplasare. Fie ca și-au luat bicicletele, trotinetele sau chiar daca au ales mersul pe jos,…

- Legea privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale a intrat in vigoare pe 21 mai 2021. Actul normativ aduce modificari prevederilor Codurilor Penal și de Procedura Penala, una dintre prevederi fiind aceea ca agresorii cercetați penal vor fi obligați sa poarte…

- „Mascații” buzoieni au dat o mana de ajutor lucratorilor din cadrul Ocolului Silvic Gura -Teghii pentru regenerarea codrilor din Munții Buzaului. Polițiștii buzoieni din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pus mana pe lopata și au ajutat reprezentanții Direcției Silvice – Ocolul Silvic Gura-Teghii…