FOTO VIDEO - Fenomen spectaculos: A înghețat cascada cu apă termală din Toplița Cascada cu apa termala din Toplița (Harghita), singura de acest fel din Romania, a inghețat pentru prima data in ultimii ani. Imaginile au ajuns in presa internaționala. „Aceasta cascada cu apa termala din Romania, care atinge de obicei temperaturi de 27C (80,6F), a inghețat pentru prima data in ultimii ani", titreaza BBC. Cascada cu apa termala de la Toplița s-a format pe terasa raului Mureș și a fost declarata monument al naturii, arie protejata de interes național și rezervație naturala de tip biologic.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- BBC difuzeaza imagini cu cascada cu apa termala din Toplița, județul Harghita, care a inghețat pentru prima data in ultimii ani. „Aceasta cascada cu apa termala din Romania, care atinge de obicei temperaturi de 27C (80,6F), a inghețat pentru prima data in ultimii ani”, titreaza BBC. Vezi https://www.facebook.com/bbcnews/videos/1114794785999393…

- Apele cascadei ingheata foarte rar, iar in iernile geroase formeaza turturi cu aspect de stalactite.Declarata monument al naturii, Cascada de Apa Termala din Toplita, este arie protejata de interes national, rezervatie naturala de tip geologic si peisagistic. Ea reprezinta cadere de apa de aproximativ…

- Temperaturile scazute au dus la inghetul cascadei cu apa termala Toplita din judetul Harghita. Un videoclip care arata fenomenul spectaculos al naturii a ajuns in presa internationala. „Iarna imbraca aceea frumoasa rochie de gheata pentru ca turturii care se formeaza au acele aspecte de stalactite cu…

