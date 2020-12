Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din județul Alba, cu ocazia sarbatorilor, au dorit sa lanseze un mesaj de conștientizare asupra posibilelor hazarduri din casa, care ar putea face aceste zile magice mai puțin fericite pentru cei neatenți. „Colectivul pompierilor militari din cadrul ISU Alba va ureaza sarbatori fericite! In…

- Minune de Craciun. Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, s-a deschis circulația rutiera pe vechiul amplasament al DN1, in zona Alba Iulia Nord Pe lotul 1 al autostrazii A10 Sebeș-Turda s-a deschis circulația pe ambele sensuri, pe vechiul amplasament al drumului național 1, in zona Paraul Iovului.…

- FOTO| Lumina de Craciun: Un batranel singur din comuna Intregalde se poate bucura de curent electric, in urma donației unui panou fotovoltaic O femeie cu inima mare din judetul Alba a lansat recent un apel umanitar pentru un batranel care traiește singur in comuna Intregalde, fara curent, intr-o casuța…

- Militarii batalionului 136 Geniu ,,Apulum” au facut sarbatorile mai frumoase pentru un numar de 11 copii din familiile sarace din Alba, așa cum se arata și in comunicatul redactat cu ocazia inmanarii acestor daruri. ,,Daruiește bucurie și speranța. Daruiește un Craciun”. Sub aceasta deviza, caporalii…

- Duminica, 20 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 53 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 11.779 persoane confirmate, 10.275 persoane vindecate, 309 decese. Vineri, in Alba…

- Luni, 14 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 42 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge 11.332 la de persoane confirmate pozitiv, 9.599 de persoane vindecate și 292 de decese.…

- Polițiștii din Alba intensifica acțiunile pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul silvic și pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos și pomi de Craciun. Au fost confiscate peste 33 de metri cubi de material lemnos. In acest sfarșit de saptamana, polițiștii Serviciului…

- Bradul de Craciun cumparat din comuna Arieșeni, județul Alba și instalat in fata Primariei Arad a devenit tinta a ironiilor in mediul online, in ultimele zile, din cauza coroanei rare si a ramurilor ce par uscate. Aradenii susțin ca este cel mai urat brad pus in ultimii 30 de ani... Articolul VIDEO|…