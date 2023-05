Stiri pe aceeasi tema

- 20 mai| ECO CHALLENGE Ciugud: Campionatul național dedicat mașinilor electrice, conduse in mod economic și preventiv 20 mai| ECO CHALLENGE Ciugud: Campionatul național dedicat mașinilor electrice, conduse in mod economic și preventiv Zeci de pasionați de mașini electrice sunt așteptați, sambata, 20…

- 11-13 mai| Participa la CoBuild 2023, in Ciugud, județul Alba! CoBuild este cel mai atractiv targ de tip festival din Romania dedicat pasionaților de utilaje, tehnologii și produse conexe din domeniul construcțiilor 11-13 mai| Participa la CoBuild 2023, in Ciugud, județul Alba! CoBuild este cel mai…

- Prețurile mașinilor electrice variaza intre 22.000 de euro și 50.000 euro, in funcție de autonomie, cele hybrid fiind cu 30-40% mai mici decat cel al mașinilor electrice, potrivit unei analize.

- La inceputul acestui an, Toyota a anunțat un nou plan de electrificare a gamei sale de modele. Mai exact, acesta consta in lansarea unei platforme noi, dedicate viitoarelor modele electrice, precum și in lansarea a nu mai puțin 10 modele electrificate noi pana in 2026. Noua abordare anunțata de Koji…

- Cu mașina in tren. Varianta de calatorie pe distanțe lungi pentru șoferi. Cat ar costa transportul pe calea ferata Autoritațile feroviare au in vedere introducerea serviciului de transport al autoturismelor cu trenul. ”O sa analizam in ce masura pot fi introduse macar pentru serviciile de vara, pentru…

- Tesla Model 3 a ajuns sa fie vandut in Romania la preț de Dacia Duster. Cat costa mașina electrica, cu eco-tichetul Rabla Plus Cea mai accesibila mașina electrica Tesla, Model 3, a ajuns sa coste in Romania, cu eco-tichetul Rabla Plus, aproape cat noul Dacia Duster 4×4 cu toate dotarile și accesoriile…

- Carlos Tavares, șeful grupului Stellantis, a vizitat uzina din Cassino, Italia. Inaugurata in 1972, fabrica produce, in prezent, modele ca Alfa Romeo Giulia și Stelvio, dar și Maserati Grecale. Cu aceasta ocazie, Tavares a anunțat ca la uzina italiana vor fi produse modele cu zero emisii care vor avea…

- In cazul programului Rabla Clasic, prima de casare va crește la 7.000 de lei, pentru achiziționarea unei mașini noi in schimbul casarii unui vehicul uzat. Daca sunt casate doua mașini uzate, valoarea ecotichetului crește la 10.000 de lei.Raman valabile bonusurile care pot fi adaugate la prima de casare:…