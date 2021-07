FOTO-VIDEO: Două persoane din Ocoliș au rămas blocate în podul casei, după viitură. Au fost salvate de pompieri Doua persoane de aproximativ 70 de ani, care au ramas blocate in podul casei joi seara dupa ce o viitura a maturat localitatea Ocoliș, au fost salvate de pompierii militari. Potrivit ISU Alba, casa acestora a fost fisurata de forța apelor. Reamintim faptul ca o viitura puternica a afectat localitatea Ocoliș. Apa a blocat și […] Citește FOTO-VIDEO: Doua persoane din Ocoliș au ramas blocate in podul casei, dupa viitura. Au fost salvate de pompieri in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

