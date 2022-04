Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Associated Press, Olga Sukhenko, primarul satului ucrainean Motyzhyn, a fost impușcata impreuna cu soțul și fiul ei pentru ca a refuzat sa se supuna cerințelor Rusiei. Din motive de securitate, cel care a vorbit cu organizația de știri a fost identificat doar ca Oleg.Astfel, se pare ca trupele…

- CS Ocna Mureș va inregimenta un jucator din Ucraina! David Hadzhymuradov, refugiat cu familia in Daia Romana CS Ocna Mureș este prima echipa de fotbal din Alba care va inregimenta un jucatori din Ucraina! Astfel, de doua saptamani la antrenamentele divizionarei terțe se prezinta mijlocașul David Oleksandr…

- O familie de romani gazduiește aproape trei duzini de refugiați ucraineni in Adunații-Copaceni, langa capitala București, scrie vineri televiziunea americana CNN , care publica marturia unei adolescente de 14 ani din Harkov, refugiata in Romania. ONU estimeaza ca cel puțin 2,5 milioane de persoane au…

- Numele Herson a devenit in aceste zile cunoscut in toata lumea. E primul mare oraș ucrainean ocupat de ruși. Am gasit langa vama tulceana Isaccea o familie din Herson. Stau cu urechea pe telefon, afland de la mama lor, prea in varsta ca sa plece, și de la prieteni ce se intampla in oraș. Dar se și implica,…

- Mamele soldaților ruși cazuți prizonieri, chemate in Ucraina sa iși ia copiii inapoi acasa. Ce trebuie sa faca Mamele soldaților ruși capturați de catre ucrainieni sunt chemate la Kiev, in Ucraina pentru a-și lua baieții inapoi acasa. Anunțul a fost facut de Anton Gerashchenko, consilier al ministrului…

- Volodymyr Tymoshenko, 27 de ani, un student din Kiev de la Universitatea București povestește pentru Libertatea cum traiește zilele astea, imparțit intre viața lui din Romania și cea din Ucraina. Fara somn, cu inima sugrumata de neputința și cu ochii mereu pe telefon. 26 februarie, ora 13:00: „La Kiev,…

- AȚI VAZUT-O? O minora din Ocna Mureș a plecat de acasa și nu a mai revenit. Familia și poliția o cauta Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate…