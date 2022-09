Stiri pe aceeasi tema

- 110.035 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost admisi in invatamantul liceal (anul scolar 2022 – 2023) – etapa de repartizare computerizata A crescut numarul elevilor repartizati cu peste 20.000, comparativ cu aceeasi etapa din anul precedent. Au mai ramas disponibile 27.657 de locuri pentru continuarea…

- Duminica, 10 iulie 2022, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu a oficiat Sfanta Liturghie și a rostit cuvantul de invațatura in parohia albaiuliana Maieri I. Comunitatea credincioșilor de aici este pastorita de catre parintele prof. dr. Nicolae Topircean, cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul…

O profesoara din Alba are nevoie URGENTA de sange: Apel umanitar pentru ajutor O profesoara de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Ștefan" din Alba Iulia are nevoie de donatori de sange, așa cum arata și un mesaj…

- Apel umanitar: O profesoara de la Seminarul Teologic din Alba Iulia are nevoie urgenta de sange Colegi și apropiați ai profesoarei Slevaș Bianca, cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Ștefan” din Alba Iulia, au facut recent un apel umanitar pe Facebook, pentru donarea de sange…

- Partidul Verde filiala judeana Suceava considera ca este nevoie de un plan pentru combaterea muncii pentru supraviețuire a copiilor și eliminarea astfel a abandonului școlar. ”Copiii de la țara sunt condamnați la saracie daca statul ori comunitațile nu vor interveni pentru a descuraja abandonul scolar,…

- Astazi am avut placerea sa iau parte la festivitațile de incheiere a anului școlar la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu”, Liceul cu program sportiv și Liceul de Arte ”Regina Maria” din municipiu. Felicit elevii și profesorii la final de an, un an destul de greu, presarat cu provocari și restricții cauzate…

- Astazi, 10 iunie 2022, a fost un sfarșit de an școlar plin de emoție și de zambete pentru elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfantul Simion Ștefan” din Alba Iulia. Ceremonia sfarșitlului de an școlar 2021-2022 a avut loc in prezența parinților, cadrelor didactice și a invitaților. Pentru elevii de…

