- Pasajul subteran din Craiova va deveni mai eficient. Nu din punct de vedere al traficului rutier, ci al consumului de energie electrica. Consiliul Local se va intruni astazi, in sedinta extraordinara, pentru a aproba participarea municipiului Craiova la „Programul privind cresterea eficientei energetice…

- FOTO VIDEO ȘTIREA TA| Podul Unirii din Alba Iulia, intr-o stare JALNICA: Mai multe panouri de sticla au fost devastate de catre un autor necunoscut Podul Unirii din Alba Iulia, intr-o stare JALNICA: Mai multe panouri de sticla au fost devastate de catre un autor necunoscut Mai multe dintre panourile…

- Lucrari la intrarea principala in sediul Spitalului Județean din Alba Iulia. Precizari pentru pacienți Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia deruleaza lucrari de amenajare la intrarea principala, necesare pentru confortul pacienților și indeplinirea condițiilor de evacuare impuse de ISU, transmit…

- Pericol pe șoselele din județul Alba: ȘAPTE tineri depistați sub influența drogurilor, la volanul autoturismului, in doar 48 de ore Pericol pe șoselele din județul Alba: ȘAPTE tineri depistați sub influența drogurilor, la volanul autoturismului, in doar 48 de ore La data de 24.06.2022, in jurul orei…

- FOTO ȘTIREA TA: Mașina cu numere de Alba, suprinsa la intrarea pe podul de sticla din Cetatea Alba Carolina, din Alba Iulia O mașina inmatriculata in Alba, a fost surpinsa de un cititor alba24.ro, la intrarea pe podul care face legatura intre Parcul Unirii și Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Intamplarea…

- FOTO VIDEO| HOȚI de biciclete, surprinși in Alba Iulia: Cum au reușit doi tineri sa dispara cu ele in cateva secunde HOȚI de biciclete, surprinși in Alba Iulia: Cum au reușit doi tineri sa dispara cu ele in cateva secunde Doi tineri sunt cautați de catre autoritați pentru ca au furat doua biciclete…

- FOTO ȘTIREA TA| „Gradinile urbane” din Alba Iulia: Unii beneficiari pot crește rasaduri in locurile de parcare neingrijite din orașul nostru „Gradinile urbane” din Alba Iulia: Unii beneficiari pot crește rasaduri in locurile de parcare neingrijite din orașul nostru Mai multe locuri de parcare de pe…

- Fantanile arteziene din Parcul Unirii, Bulevardul Transilvaniei și Piața Cetații au fost puse in funcțiune, miercuri, iar zilele viitoare vor fi pornite și celelalte. Au fost revizuite din timp și au fost schimbate pompele defecte, astfel incat sa racoreasca aerul odata cu venirea verii, pentru ca locuitorii…