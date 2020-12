Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de spargatori de coduri amatori a descifrat misteriosul sistem de cifrare folosit acum peste 50 de ani in mesajele trimise catre un ziar de criminalul in serie din San Francisco ce se intitulase ”Zodiac”, a anunțat vineri FBI, potrivit Reuters.Ucigașul Zodiac, ce nu a fost prins niciodata,…

- LeBron James a castigat in sezonul trecut al patrulea titlu din NBA in zece finale, cu trei echipe diferite (Miami Heat, Cleveland Cavaliers și Los Angeles Lakers).Time Magazine a salutat angajamentul baschetbalistului in favoarea votului, prin intermediul asociatiei "More Than an Vote" (Mai mult decat…

- Demba Ba (35 de ani) a fost cel mai vocal jucator al lui Istanbul Bașakșehir in meciul cu PSG, intrerupt din cauza acuzațiilor de rasism la adresa lui Sebastian Colțescu (43 de ani), din cauza ca arbitrul l-a identificat drept ”ala negru” pe Pierre Webo. ”De ce nu zici ‘acest tip alb’ cand vorbești…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat in noaptea de marti spre miercuri ca "este pe cai mari" pentru a castiga scrutinul prezidential si a sustinut ca oponentii sai incearca "sa fure alegerile". Umilința totala pentru PSD: Penibilul atinge cote maxime "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE…

- Simona Halep a anuntat astazi ca a fost infectata cu noul coronavirus."Salutare, tuturor! Am vrut sa va anunt ca am fost testata pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasa si sunt in recuperare. Ma simt bine, vom trece peste asta impreuna.", a scris Simona Halep, pe Twitter.

- Legenda boxului filipinez Manny Pacquiao vrea sa lupte, anul viitor, cu vedeta irlandeza a artelor martiale mixte (MMA), irlandezul Conor McGregor, a declarat sambata, 26 septembrie, consilierul sau, Jayke Joson, scrie agenția AFP, citata de Agerpres. ”Manny Pacquiao se va lupta cu superstarul Conor…

- Edilul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, mai bifeaza pe lista sa, inca un proiect realizat. Este vorba despre noul sediul pentru buletine, care a fost inaugurat astazi. Mesajul a fost transmis public, chiar de catre primarul municipiului pe pagina sa de Facebook. „Am inaugurat astazi sediul…