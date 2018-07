Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 45 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torentiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuati din propriile locuinte, relateaza site-ul agentie Reuters.

- Cel putin sase persoane au murit joi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-o suburbie a celui mai locuit oras din India, Mumbai, au anuntat oficiali ai politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit, luni dimineata, in urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter in Osaka, a doua cea mai mare metropola din Japonia, au informat surse din Guvern si presa, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 11 persoane au murit in urma unei coliziuni intre o nava de croaziera si o ambarcatiune de agrement, la Volgograd, unul dintre orasele ruse care gazduiesc Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au afectat statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, conform unui anunt facut sambata de autoritati, citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Decesele au avut loc in mai multe districte ale acestui…

- Un grup de militanti, inclusiv atacatori sinucigași, a luat cu asalt, miercuri, sediul comisiei electorale libiene de la Tripoli, ucigand cel puțin 11 persoane și dand foc cladirii, au declarat oficialii libieni, relateaza Reuters.

