Stiri pe aceeasi tema

- Acum chiar se intampla! NASA lanseaza prima racheta din programul Artemis care in cațiva ani va readuce astronauți pe suprafața Lunii, dupa 50 de ani de pauza. Capsula Orion, fara oameni la bord, va ajunge in cateva zile in apropierea Lunii și misiunea va dura 42 de zile. Artemis este un program ce…

- La o jumatate de secol dupa sfarșitul erei Apollo, NASA lucreaza pentru a duce din nou astronauți pe Luna, dar aceasta realizare ramane la cel puțin trei ani distanța, cu o mare parte din hardware-ul necesar, inca in stadiul de proiectare, relateaza Reuters.

- NASA se pregatește sa trimita o noua racheta pe Luna. Lansarea e programata pe 29 august. Este vorba despre o racheta uriașa care pentru inceput va pleca fara echipaj. Pe viitor ar urma sa readuca astronauți pe Luna, pentru prima data in peste 50 de ani. Cunoscuta drept Space Launch System, racheta…

- Un prim test complet de lansare a misiunii Artemis pe Luna urmeaza sa aiba loc, a anuntat miercuri agentia spatiala americana NASA. Datele posibile de lansare sunt 29 august, 2 septembrie si 5 septembrie, a spus Jim Free de la NASA intr-un briefing de presa.

- Astazi, la Centrul de Afaceri BLUEPOINT din Bruxelles, va avea loc evenimentul de lansare a Misiunii pentru "100 de orașe inteligente și neutre climatic pana in anul 2030", proiect din care face parte și Suceava. Municipiul reședința de județ este reprezentat de catre primarul Ion Lungu, ...

- Luni, la Centrul de Afaceri BLUEPOINT din Bruxelles, va avea loc evenimentul de lansare al Misiunii pentru "100 de orașe inteligente și neutre climatic pana in anul 2030", proiect din care face parte și Suceava. Municipiul reședința de județ este reprezentat de catre primarul Ion ...

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, va participa, maine, la Centrul de Afaceri Bluepoint din Bruxelles, la evenimentul de lansare a Misiunii pentru „100 de orașe inteligente și neutre climatic pana in anul 2030″. Voi participa la acest eveniment și sunt nerabdator sa aflam foaia de parcurs in perioada urmatoare.…

- Biroul Inspectorului General al NASA (OIG) a publicat auditul final al eforturilor agenției de a construi Mobile Launcher 2 (ML-2), un turn masiv, menit sa faciliteze lansarea de misiuni cu echipaj pe suprafața lunara – și acesta conține vești proaste pentru agenția spațiala. Potrivit raportului dur…