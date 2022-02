FOTO/ VIDEO Ce fac românii dacă Putin dă ORDINUL de RĂZBOI: imagini dintr-un BUNCĂR din Capitală. Cât de PREGĂTIȚI suntem Daca maine ar avea loc un cutremur sau un dezastru de proportii, mulți romani și-ar pierde viața. Este concluzia specialiștiilor in domeniu care spun ca țara noastra are prea puține adaposturi civile. Bucureștiul are aproximativ 1.200 de buncare in cazul unui atac aerian. Adica un sfert din totalul adaposturilor din toata țara.Nefunctionale si pline de gunoaie - asa arata majoritatea adaposturilor din Capitala. Mai mult, specialistii spun ca tara noastra este slab pregatita in cazul unui seism sau atac aerian.Cand intri intr-un buncar senzatia este asemanatoare unei calatorii in trecut. Sunt camere… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, in Romania exista 319 orașe, 265 dintre ele existand inca de la recensamantul din anul 2002. Ulterior, s-au mai adaugat inca 54. Acestea pot fi clasificate fie in funcție de numarul de locuitori, unde Bucureștiul ocupa primul loc, fie in funcție de suprafața, iar aici, surpriza: Capitala…

- Situația generata de COVID-19 continua sa fie in atenția locuitorilor Capitalei. S-au aflat date noi cu privire la rata de incidența pentru București. Care a continuat sa creasca, fața de ziua precedenta, depașindu-se pragul de 35 de cazuri la mia de locuitori. Conform Directiei de Sanatate Publica…

- Nicușor Dan spunea la un moment dat ca atunci cand a preluat mandatul de primar general al Capitalei, Bucureștiul era un pacient in coma. Acesta promitea ca va rezolva toate problemele cu care Capitala se confrunta. Din pacate, cele mai recente sondaje arata ca problemele se acutizeaza de la o zi la…

- Treceri de pietoni invizibile și marcaje rutiere inexistente. Asa arata multe din strazile si marile bulevarde ale Capitalei.Oamenii spun ca trebuie sa se asigure de nenumarate ori pentru a evita o tragedieChiar daca exista indicatoare rutiere pe stalpi pe Bulevardul Laminorului am descoperit 13 treceri…

- Aurelian Badulescu, liderul grupului PSD din Consiliul General, susține ca primarul Capitalei, Nicusor Dan, este ''singurul vinovat'' pentru situatia in care se afla Bucurestiul din punct de vedere al traficului si al lipsei de caldura, scrie fostul vicep

- Situația generata de noul coronavirus (COVID-19) continua sa se afle in atenția autoritaților, dar și a foarte multor romani. Dupa ce s-a aflat, miercuri, ca Bucureștiul intra in scenariul roșu, odata ce s-a depașit pragul de incidența de 3 la mia de locuitori, au aparut informații ce vizeaza situația…

- Foarte pu'ine persoane au venit la centrul de vaccinare din Capitala ca sa iși ridice voucherele pentru ca s-au imunizat. Vorbim de acele bonuri de masa in valoare de 1000 de lei pentru persoanele care s-au imunizat in ultima perioada.Cei care beneficiaza de aceste tichete sunt acele persoane care s-au…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, l-a acuzat, miercuri, pe primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, ca a pierdut 10 milioane de euro de la Ministerul Mediului pentru pistele de biciclete din oras, in timp ce cere traseu prin curtea Palatului Parlamentului, scrie News.ro. Citește și: Nicușor…