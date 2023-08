Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO-FOTO GALERIE: Carolina Mall, cel mai mare centru comercial din județul Alba, marea deschidere in 31 august VIDEO-FOTO GALERIE: Carolina Mall, cel mai mare centru comercial din județul Alba, marea deschidere in 31 august Carolina Mall, cel mai mare centru comercial din județul Alba, va fi inaugurat…

- VIDEO: Mobilizare la Alba Iulia pentru victimele exploziilor de la Crevedia. Zeci de persoane au donat duminica sange Zeci de persoane s-au mobilizat la Alba Iulia, pentru a-i ajuta pe pompierii raniți in urma exploziei de la Crevedia. Mai exact, Centrul de Transfuzie Sanguina Alba a fost deschis duminica,…

- FOTO: Carolina Mall din Alba Iulia, pregatiri pe ultima suta de metri, pentru deschidere. Cum arata noul centru comercial La Carolina Mall, in Alba Iulia pregatirile sunt in toi pentru deschiderea oficiala anunțata pentru data de 31 august. Se amenajeaza in continuare spațiile la interior, fiind pregatite…

- FOTO| Cum arata interiorul CAROLINA MALL din Alba Iulia, cel mai nou și mai modern centru comercial din județul nostru: Se fac ultimele pregatiri inainte de marea deschidere FOTO| Cum arata interiorul CAROLINA MALL din Alba Iulia, cel mai nou și mai modern centru comercial din județul nostru: Se fac…

- VIDEO – OFICIAL: Data la care va avea loc marea deschidere a Carolina Mall din Alba Iulia, cel mai nou centru comercial din Alba Reprezentanții celui mai nou centru comercial din Alba, Carolina Mall din Alba Iulia, situat la ieșirea din oraș, au anunțat data la care se va deschide. Potrivit acestora…

- FOTO: Carolina Mall, noul centru comercial din Alba Iulia. Se monteaza reclamele și se fac angajari. Cand s-ar putea deschide Lucrarile la Carolina Mall sunt pe ultima suta de metri. Este vorba despre mall-ul din Alba Iulia care va gazdui zeci de magazine ii care va avea o zona de mancare. Cu o investiție…

- Dupa cum am promis, lucrarile de intreținere (plombe, burdușiri, taiat vegetație, marcaje axiale) de pe DJ 762 Baraj Mihoiești – Vidra – Avram Iancu sunt finalizate inainte de Targul de fete de pe Muntele Gaina ( programul evenimentului poate fi gasit AICI ), iar drumul arata impecabil. Va așteptam,…

- Trafic restricționat pe o singura banda pe autostrada A10 timp de mai multe ore. Motivul Datorita unor lucrari de inspecție a sistemului de drenaj, traficul va fi restricționat pe o singura banda pe autostrada A10, sensul de mers Turda-Sebeș, langa Alba Iulia. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…