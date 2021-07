Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de case au fost inundate, cateva drumuri au fost blocate de aluviuni și copaci cazuți și zeci de persoane au fost salvate de pompierii ISU Alba, vineri seara, dupa aversele torențiale care s-au abatut asupra județului. Potrivit ISU Alba, la ora 21:00, efectele inregistrate pe raza județului…

- FOTO, VIDEO| BILANȚUL INUNDAȚIILOR fara precedent din Ocoliș: 16 persoane evacuate, 3 case distruse și 15 grav avariate. DJ750G, legatura intre Ocoliș și DN75, distrus pe mai multe porțiuni BILANȚUL INUNDAȚIILOR fara precedent din Ocoliș: 16 persoane evacuate, 3 case distruse și 15 grav avariate. DJ750G,…

- Cel putin 81 de persoane au murit in urma unor inundatii si ploi diluviene care au devastat vestul Germaniei joi, iar autoritatile au anuntat vineri 50 de morti numai in Renania-Palatinat, una dintre cele mai afectate regiuni de revarsari de ape, relateaza AFP, citat de news.ro Un bilant anterior…

- Doua persoane de aproximativ 70 de ani, care au ramas blocate in podul casei joi seara dupa ce o viitura a maturat localitatea Ocoliș, au fost salvate de pompierii militari. Potrivit ISU Alba, casa acestora a fost fisurata de forța apelor. Reamintim faptul ca o viitura puternica a afectat localitatea…

- O casa s-a prabușit și patru persoane au fost evacuate miercuri seara, in comuna valceana Rosiile, in urma unei masive alunecari de teren. Au fost evacuate:2 porci, 17 curci , 26 gaini, 5 bovine , 3 caprine. Alunecarea a avut loc la ora 19:54, in comuna Rosiile, sat Cherasti. In pericol au fost 4 gospodarii…

- Sute de persoane au fost evacuate din regiunea Canterbury, Noua Zeelanda, din cauza inundațiilor si a codului rosu de pericol meteorologic. Potrivit autoritatilor locale, din cauza ploilor abundente raurile se revarsa.

- Autoritatile din Afganistan au ridicat miercuri bilantul la 46 de morti in mai multe provincii din tara, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale, in timp ce alte 15 persoane sunt date disparute, relateaza EFE. "In urma ploilor puternice si inundatiilor din ultimele zile, numarul mortilor…