FOTO – VIDEO Bărbat găsit spânzurat pe Aleea de sub Tâmpa Descoperire macabra pe Aleea de sub Tampa. O persoana a fost gasita spanzurata de un copac. Martorii susțin ca persoana spanzurata se afla agatata de un copac chiar pe prima serpentina, in apropierea drumului pietonal. Din primele informatii oferite de martori, se pare ca ar fi vorba de un barbat. Surse din ancheta spun ca cel care s-a spanzurat ar fi un barbat in varsta de 55 de ani. Cadavrul ar fi fost gasit de un trecator. Care in acest moment se afla la Politie pentru a da o declaratie. La fata locului au ajuns politisti, un echipaj de salvare dar si salvamontisti. Foto și video, AICI Sursa… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de autoturisme clasice au ocazia sa vada astazi, pe Aleea de sub Tampa , o serie importanta de mașini atestate istoric in cadrul evenimentului Retroparada Primaverii organizat de Retromobil Club Romania. Peste 200 de autovehicule istorice ale membrilor Retromobil Club Romania sunt asteptate…

- Bielorusul Kirill Kirilenko si-a reziliat contractual cu FC Brasov, anunța oficialii clubului de sub Tampa. Kirill Kirilenko (foto, jos) a ajuns la un acord cu FC Brasov pentru rezilierea contractului. Mijlocașul ofensiv din Belarus a reziliat de comun acord contractual pe care l-a semnat vara trecuta…

- O fata de 14 ani din Targu Secuiesc a fost vanduta de tatal ei mai multor barbați, contra unor sticle de alcool și a unor sume infime de bani. De fiecare data cand reușea sa fuga și se intorcea la cei trei frați mai mici, copila dormea afara, apoi tatal sau o ducea inapoi. Mai mult, fata, violata, batuta…

- Polițiștii din cadrul Biroului Pentru Protecția Animalelor – Brașov efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de ”ranirea cu intenție a animalelor”, dupa ce un cal a fost lovit de proprietarul sau. Astfel, la data de 20.03.2023, in jurul orei 11.00, polițiștii au fost sesizați despre o situație…

- In jurul orei 11:00, in urma unui apel primit la Dispeceratul I.S.U Covasna de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Brașov, alertat de catre o doamna, angajata la o librarie din municipiul Brașov, care a luat la cunoștința prin primirea unor videoclipuri pe telefonul mobil despre o posibila…

- Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “violența in familie”. Din cercetarile efectuate in cauza a reieșit faptul ca, la data de 28.02.2023, in jurul orei 01:00, pe fondul unui conflict spontan, un barbat,…

- Polițistii din Fagaras anunța ca un barbat, de 61 ani, angajat al unei firme de exploatare forestiera, a desfasurat activitati de taiere arbori pe un fond forestier din zona Valea Cumpanii, localitatea Recea. In acel moment, un copac s-ar fi prabusit peste el, suferind vatamari ce au dus la decesul…