- Vizita oficiala efectuata de presedintele Statelor Unite in Regatul Unit a fost marcata de declaratii controversate, polemici, proteste de amploare si gafe care nu au fost trecute cu vederea de britanici.

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a saptamana viitoare, in cadrul vizitei sale in Marea Britanie, in pofida disputelor diplomatice in care au fost implicați mai mulți oficiali britanici, inclusiv premierul și primarul Londrei, relateaza agenția Reuters, informeaza…

- Legea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost promulgata marti dupa mai multe luni de dezbateri in parlamentul britanic, informeaza AFP. Adoptat saptamana trecuta de parlamentul britanic, textul, prezentat in iulie 2017 de catre guvernul conservator al prim-ministrului Theresa…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- Franta, Germania si Regatul Unit isi reafirma intr-o scrisoare comuna angajamentul in acordul cu privire la programul nuclear iranian si cer Statelor Unite sa scuteasca intreprinderile europene de la sanctiuni viitoare, relateaza Reuters.

- CHIȘINAU, 18 mai — Sputnik. Comisia Europeana a adoptat vineri primul pachet de masuri pentru a proteja companiile europene din Iran împotriva sancțiunilor SUA, anulându-le legal pe teritoriul UE, se spune în declarația Comisiei. Astfel, Comisia Europeana a activat…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, anuntase deja ca Uniunea este “hotarata sa mentina” acordul din 2015, prin care Iranul a acceptat sa isi inghete programul nuclear, in schimbul ridicarii unor sanctiuni, informeaza AFP. Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a afirmat ca deocamdata tara…