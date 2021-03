Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 04:30, intr-o garsoniera dintr-un bloc din Aiud. O persoana de 6o de ani, a suferit arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30 din corp. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Cinci persoane s-au autoevacuat…

- Pompierii din Aiud au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit pe raza municipiului. Din primele date, incendiul se manifesta pe strada Gheorghe Doja, in zona releului, potrivit ISU Alba. Revenim cu amanunte. foto: arhiva Citește INCENDIU la Aiud. Pompierii intervin…

- Pompierii din Aiud intervin sambata seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Incidentul a fost anunțat in satul Geomal, comuna Stremț. Revenim cu amanunte. Citește Autoturism cuprins de flacari in comuna Stremț. Intervin pompierii din Aiud in Alba24 .

- Pompierii argeseni au salvat, vineri, un ied care cazuse intr-un put dezafectat cu o adancime de 12 metri. Asta, dupa ce alți pompieri, cei din Constanța, nu au putut salva o femeie și au stat și s-au uitat cum a cazut de la etajul 6, ca sa nu fie carbonizata in incendiul care-i cuprinsese apartamentul.…

- O operatiune de salvare mai putin obisnuita pentru pompierii din Blaj este in desfașurare la aceasta ora. „Garda de Intervenție Blaj intervine cu o autospeciala și o barca pneumatica pentru salvarea unei lebede ranite din raul Tarnava Mica pe raza localitații Sancel. Pompierii intervin pentru salvarea…

- O operatiune de salvare a unui catel cazut in raul Tarnava Mare este in curs de desfașurare, in aceste momente, la Blaj. Garda de Intervenție Blaj intervine cu o autospeciala pentru salvarea unui caine cazut in raul Tarnava Mare, in municipiul Blaj. Aceasta este a doua intervenție de acest gen de astazi,…

- Pompierii din Blaj au fost chemați sa intervina, marți dupa-amiaza, pentru salvarea unui caine care a cazut intr-un rau. Potrivit ISU Alba, zona de intervenție este municipiul Blaj, raul Tarnava Mare. Revenim cu amanunte. Citește Intervenție a pompierilor din Blaj pentru salvarea unui caine care a cazut…

- Un incendiu a izbucnit sambata dimineața, 26 decembrie, la o anexa gospodareasca din localitatea Arieșeni, județul Alba. Potrivit primelor informații, Statia de Pompieri Cimpeni a fost solicitata in aceasta dimineața pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca (foișor) in localitatea…