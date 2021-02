FOTO-VIDEO Atac cu bâte și pietre asupra polițiștilor maramureșeni în Târgu Lăpuș „Polițiști atacați cu pietre Singura patrula de poliție de pe o raza de 70 km, din zona Targu Lapuș, Maramureș, a intervenit in aceasta dupa amiaza la un apel 112 in care o mama reclama ca tatal i-a luat copilul și o amenința. Se intampla in cartierul de rromi Ponorata, com. Coroieni, unde legea se face cu parul in mana și unde autoritațile locale nu au facut nimic pentru cea mai saraca comunitate din Romania, așa cum s-a mai relatat in presa”, a anunțat duminica Europol. Ulterior, au postat fotografii cu mașinile distruse.„Dupa ce polițiștii au intervenit și au reușit sa redea copilul mamei,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

