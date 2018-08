Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul italian Al Bano ii va delecta pe albaiulieni duminica cu un concert susținut in Piața Cetații din Alba Iulia. Albano Carrisi este un cantaret, actor si viticultor italian, devenit celebru in Europa cu numele de scena Al Bano. A debutat in 1965 cu melodia „La strada“, iar ulterior a inregistrat…

- Victor Ponta a fost, alaturi de soția sa, Daciana, și fiica lor, Irina, la Alba Iulia! Fostul premier i-a vorbit fiicei sale despre Marea Unire, faptuita acum 100 de ani. In anul centenarului, Ponta n-a ratat ocazia sa ironizeze din nou clasa politica despre ceea ce ar fi trebuit sa fie Romania și ceea…

- Circulația rutiera pe pe strada Nicolae Iorga din Alba Iulia va fi restricționata miercuri și joi intre orele 10.00-13.30. „Prin Dispoziția Primarului municipiului Alba Iulia nr. 1880 se restricționeaza circulația rutiera in Alba Iulia pe str. Nicolae Iorga (de la bariera de acces in Cetatea Alba Carolina)…

- In perioada 29 iunie – 1 iulie, in Cetatea Alba Carolina se va desfașura Bastion Session #3, cea de-a treia ediție a evenimentului dedicat sporturilor extreme și culturii urbane din Alba Iulia. Competitia sportiva va fi organizata in bastion skatepark si va cuprinde patru discipline: role, bmx, skateboard…

- PROGRAM Sarbatoarea Muzicii 2018, la Alba Iulia: Din aceasta seara și pana in duminica, in Cetatea Alba Carolina, oameni care cred in muzica, traiesc prin muzica si respira muzica se intalnesc cu oamenii care savureaza muzica. PROGRAMUL EVENIMENTULUI: *Vineri, 22 iunie 2018 21.00 – Concert „Vocile Romaniei”:…

- La Alba Iulia a inceput cel mai așteptat eveniment al verii: Alba Fest® 2018. Timp de trei zile, artiștii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile și in toate topurile, cei mai vazuți și apreciați la toate emisiunile TV din Romania, vor da tonul distracției, in Cetatea Alba…

- Fara precedent in istoria acestei arme respectate. Regimentul de Garda si Cavaleria Jandarmeriei Romane, ceea ce are mai bun aceasta arma respectata, a fost adusa la Alba Iulia pentru a da onorul in fata liderilor PSD. Mai exact, in fata presedintelui Comisiei de Aparare, senatorul PSD de Arad, dl Caprar,…

