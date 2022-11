Stiri pe aceeasi tema

- „Studenții” albaiulieni au reușit șa dea lovitura in „orașu sarii”, administrand cea de-a cincea infrangere consicutiva celor de la CS Ocna Mureș, scor 3-2, dupa ce la pauza au fost conduși cu scorul de 1-2. Startul jocului a fost perfect pentru elevii lui Mihai Manea ce au deschis scorul relativ repede…

- Deschiderea noului MALL din Alba Iulia, AMANATA pentru 2023. Care sunt motivele și cand este anunțata inaugurarea Deschiderea noului MALL din Alba Iulia, AMANATA pentru 2023. Care sunt motivele și cand este anunțata inaugurarea Noul termen de deschidere a Mall-ului din Alba Iulia fost anunțat pentru…

- Serviciul Județean Anticorupție Alba: Activitate de prevenire destinata cursanților unei școli de șoferi Serviciul Județean Anticorupție Alba: Activitate de prevenire destinata cursanților unei școli de șoferi Ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Alba…

- Piata Iosif Constantin Dragan, din Lugoj, va fi animata in weekend de fotografiile marca Gabriel Brezeanu. Este prima expozitie cu ipostaze strict din lumea sportului organizata in municipiul de pe Timis iar la vernisaj va fi prezent si Flavius Biea, detinatorul mai multor titluri in boxul profesionist.…

- FOTO ȘTIREA TA| Cum iți plimbi animalul in orașul Marii Uniri: Un tanar a „defilat” cu un porc la subsuoara, intr-o intersecție Cum iți plimbi animalul in orașul Marii Uniri: Un tanar a „defilat” cu un porc la subsoara, intr-o intersecție Un tanar a fost surprins in cursul zilei de astazi, 30 septembrie,…

- Via Transilvanica va deveni oficial primul traseu de lunga distanța din Romania, care traverseaza țara de la Putna, la Drobeta-Turnu Severin. Odata cu finalizarea amenajarii traseului și lansarea tronsonului din Alba, pe data de 8 octombrie va avea loc și deschiderea oficiala Via Transilvanica. Evenimentul…

- Via Transilvania este finalizat. Traseul de lunga distanța destinat drumeției pe jos, cubicicleta sau calare, care traverseaza 7 regiuni cultural-istorice din Romania mai arefoarte puțin și va fi inaugurat. Ultimul tronson amenajat este cel din Alba, urmand a fimarcata finalizarea lui la Alba Iulia,…

- LIVE VIDEO| Elevii militari din Alba Iulia dau startul anului școlar 2022-2023: Ceremonia de deschiderea anului școlar, organizata in Piața Cetații Elevii militari din Alba Iulia dau startul anului școlar 2022-2023: Ceremonia de deschiderea anului școlar, organizata in Piața Cetații Colegiul National…