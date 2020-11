Stiri pe aceeasi tema

- Politistii doljeni au desfasurat, in cursul noptii trecute, o actiune de informare și de verificare a respectarii restricțiilor de circulație pe timpul nopții. Prin Hotarare de Guvern circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei in intervalul orar 23:00-05:00, este restictionata, cu unele exceptii…

- Circulatia persoanelor in afara locuintei, pe timpul noptii, mai exact in intervalul orar 23.00 - 05.00, este interzisa, a transmis CNSU printr-un document oficial. Sunt si cateva exceptii, iar persoanele care ies din casa noaptea vor fi nevoiti sa aiba asupra lor declaratia pe proprie raspundere.…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca declaratia pe propria raspundere va fi reintrodusa pe timp de noapte. Conform hotararii nr. 52 a CNSU, adoptata in 5 noiembrie, se interzice circulația in afara locuinței intre orele 23:00 – 05:00, fiind exceptate deplasarea in interes profesional, asistența medicala…

- Ziarul Unirea FOTO| O persoana care nu a respectat masura carantinarii și 208 persoane care nu purtau sau purtau necorespunzator masca de protecție sanitara, amendați cu peste 5.000 de lei, in urma controalelor din ultimele 24 de ore O persoana care nu a respectat masura carantinarii și 208 persoane…

- Ziarul Unirea FOTO| Peste 200 de persoane AMENDATE cu peste 8.000 de lei, in Alba, de polițiști pentru nerespectarea masurilor de protecție sanitara Inspectoratul de Poliție Județean Alba a intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind…

- Ziarul Unirea AMENZI de 9000 de lei pentru 221 de persoane din Alba, care NU purtau sau purtau necorespunzator masca de protecție sanitara Inspectoratul de Poliție Județean Alba continua activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru…

- Ziarul Unirea IPJ Alba: Recomandari pentru șoferi, pentru circulația in siguranța, in condiții meteo nefavorabile Inspectoratul de Poliție Județean Alba recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata permanent condițiilor meteo-rutiere, sa adopte o maniera preventiva…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Declarații de presa la sediul IPJ Alba. Trei dosare PENALE, intocmite in județul Alba, pana in acest moment. Cum au reacționat organele legii la sesizarile privind incidentele electorale din județ Astazi, 27 septembrie 2020, la Inspectoratul de Poliție Județean Alba, o declarație…