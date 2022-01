FOTO VIDEO| Acțiune de deszăpezire pe Transalpina și DN75, la Arieșeni: Au intervenit utilajele cu lamă și material antiderapant FOTO VIDEO| Acțiune de deszapezire pe Transalpina și DN75, la Arieșeni: Au intervenit utilajele cu lama și material antiderapant FOTO VIDEO| Acțiune de deszapezire pe Transalpina și DN75, la Arieșeni: Au intervenit utilajele cu lama și material antiderapant In cursul acestei saptamani, zona Apusenilor a fost „incarcata” cu zapada, iar temperaturile scazute nu au lasat zapada sa se topeasca. Astfel a avut loc o acțiune de deszapezire, atat pe raza DN 67C, Transalpina, cat și pe DN 75, in Arieșeni. Utilizarea anvelopelor de iarna este obligatorie atunci cand se circula pe drumuri acoperite cu zapada,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj (DRDP Cluj) anunța ca a intervenit in cursul zilei de astazi cu utilaje de deszapezire și a aruncat material antiderapant pe DN 74, DN 74A și DN 75. Avand in vedere faptul ca pentru perioada 8 ianuarie, ora 10⁰⁰ – 9 ianuarie, ora 10⁰⁰ a fost emis un cod…

- Zapada a acoperit noaptea trecuta strazile din municipiul Bacau. Viceprimarul Cristian Ghingheș a verificat pe teren daca utilajele promise de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu au fost scoase pe teren. „Utilajele sunt pregatite de intervenție,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Trei utilaje de deszapezire au intervin toata dupa-amiaza de luni pe Transalpina, intre Novaci și Ranca, in județul Gorj. Ninge de luni dimineața, iar inalțimea stratului de zapada continua sa creasca. Deja s-a strans o cantitate mare de zapada pe marginea drumului național. Se acționeaza pentru ca…

- E iarna in toata regula la Baia Mare! Ninsoarea puternica din aceasta seara ii determina pe cei din administrația locala sa scoata utilajele de deszapezire pe strazi. Primarul Catalin Cherecheș da asigurari ca drumarii sunt pregatiți. Edilul a postat cateva imagini cu prima acțiune de deszapezire…

- Iarna se instaleaza incet incet in județ. Pe Stramba, iarna a venit in toata splendoarea. Lipsesc…utilajele de deszapezire! Inca de mai bine de o saptamana, autoritațile locale dar și județene se laudau ca sunt pregatite pentru iarna. S-au verificat utilajele pentru deszapezire și depozitele de antiderapante.…

- Un numar de șase utilaje de deszapezire cu lama și material antiderapant intervin la ora pe DN 67 C intre Novaci și stațiune montana Ranca. Zapada este inlaturata de pe carosabil, astfel incat șoseaua sa ramana deschisa pentru turiști și cabanierii din stațiune. Se acționeaza și cu material antiderapant…

- Ninsoarea si a facut apartia in zona de munte. In judetul Hunedoara, s a asezat un strat de zapada. Desi acesta nu este consistent, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, a luat masurile necesare. In zonele inalte ale judetului, au intrat in actiune utilajele de deszapezire si au imprastiat…