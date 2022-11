Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 25 noiembrie, la ora 12.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați sa intervina la un accident rutier produs pe strada Pandurilor din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre o femeie de 47 de ani din oraș a ajuns la intersecția…

- ACCIDENT GRAV pe DN 14 B, la intrare in Blaj: Un tanar a intrat cu mașina intr-un copac ACCIDENT GRAV pe DN 14 B, la intrare in Blaj: Un tanar a intrat cu mașina intr-un copac Un accident rutier a avut loc astazi, 19 noiembrie, in jurul orei 13:00, in municipiul Blaj. Potrivit informațiilor puse la…

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs vineri dupa-amiaza pe raza localitații bistrițene Reteag, in urma evenimentului rutier un autoturism ajungand in șanțul de pe marginea drumului. Conform ISU Bistrița-Nasaud, un autoturism in care se aflau doua persoane…

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Femeie de 76 de ani, acroșata de un autoturism, in urma unei manevre de mers inapoi ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Femeie de 76 de ani, acroșata de un autoturism, in urma unei manevre de mers inapoi La data de 30 septembrie 2022, in jurul orei 13,30, un tanar de 21 de…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 28 septembrie 2022, in jurul orei 09.30, pe raza localitații Șard, comuna Ighiu. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala, un echipaj de prim ajutor și o ambulanța SAJ, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI la…

- ACCIDENT rutier la Ighiu: Doua persoane ranite dupa o coliziune intre un autobuz și un autoturism ACCIDENT rutier la Ighiu: Doua persoane ranite dupa o coliziune intre un autobuz și un autoturism Un accident rutier a avut loc miercuri, 28 septembrie 2022, in jurul orei 09.30, pe raza localitații Șard,…

- ACCIDENT la Alba Iulia: Doua mașini s-au lovit, pe același sens de mers. Un barbat a fost ranit Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe B-dul Revoluției din Alba Iulia. Mașina in care se afla a fost lovita din spate de alt autoturism. Potrivit IPJ Alba, luni, 26 septembrie, in jurul…

- La data de 20.09.2022, ora 12:47, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea au fost sesizati telefonic prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe raza orasului Babadag respectiv strada Mihai Viteazul a avut loc un eveniment rutier.Potrivit IPJ Tulcea, la fata locului s…