Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs sambata dupa masa in municipiul Cluj Napoca intre doua autoturisme. Trei dintre acestea sunt din Ocna Mureș. Un tanar de 24 ani, din Bistrita, a pierdut controlul mașinii pe care o conducea (pe strada Frunzișului, pe sensul de coborare) și intr-o…

- Doua autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs luni, dupa ora 15, la ieșirea din Gherla spre Cluj-Napoca, in apropiere de Baița. La eveniment au intervenit echipaje de descarcerare ale pompierilor de la Detașamentul din Dej, echipaje medicale și poliția. In urma impactului, o autoutilitara…

- Un autocar in care se aflau 55 de persoane, intre care trei copii, a lovit, sambata dimineața, doua mașini, pe DJ 103 A, la ieșire din Brașov spre Tarlungeni, in sensul sensul giratoriu. In autocar erau 55 de persoane, printre care trei copii. Primele informații arata ca șoferul uneia dintre mașini…

- Accident rutier grav in Maramureș. Trei mașini facute praf. Trei persoane ranite in urma impactului Accident rutier grav la Satu Nou de Jos. Trei autoturisme implicate implicate in eveniment. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un individ le-a lovit cu un vehicul, luni seara, într-un gest aparent deliberat, la periferia Londrei, informeaza Mediafax citând postul Sky News.BBC sau CNN nu trateaza incidentul.Incidentul rutier a avut loc în…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DN 1 la Sebeș, in intersecția cu breteaua de acces pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Doua mașini s-au lovit dupa ce unul dintre șoferi nu a dat prioritate. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 17.45, pe DN 1, la kilometrul 369, la intersecția…

- Patru autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier produs sambata dimineața pe autostrada A3 Turda – Gilau, in județul Cluj, la intrarea in Turda, la kilometrul 10. Traficul auto a fost complet blocat. Evenimentul s-a produs in jurul orei 8.40, in condiții de ceața deasa, cu vizibilitate sub…

- Doua autoturisme au fost implicate in aceasta dimineața intr-un accident petrecut pe DN2 E85, la ieșirea din Dumbraveni catre Buzau. Din primele informații, trei persoane sunt ranite, dar conștiente. La fața locului un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit pentru descarcerarea…