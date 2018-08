Stiri pe aceeasi tema

- Un accident infiorator s-a produs in urma cu putin timp pe bulevardul Barbu Vacarescu in Bucuresti. In aceste momente sunt mai multi oameni la fata locului si se asteapta descarcerarea. Sursele de la fata locului spun ca cinci autovehicule sunt distruse. Știre in curs de actualizare. The post Accident…

- Zece oameni au fost raniti intr-un accident in care au fost implicate un microbuz plin cu muncitori, o masina de teren si un autoturism. Autoritatile au activat planul rosu de interventie, mai ales ca mai multi oameni au ramas incarcerati. Toti cei zece oameni raniti au fost trasportati la spital.…

- O femeie a murit in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in localitatea Scoarta din judetul Gorj, alte trei persoane fiind ranite.La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu…

- Politistii din Valcea au anuntat, joi seara, ca un accident rutier s-a produs pe DN 7, in zona localitatii Milcoiu, fiind implicate doua masini si un TIR. Cele doua masini s-au ciocnit frontal, dupa care una dintre ele a acrosat un TIR. O persoana aflata in unul dintre autoturisme a murit pe loc,…

- Politistii din Valcea au anuntat, joi seara, ca un accident rutier s-a produs pe DN 7, in zona localitatii Milcoiu, fiind implicate doua masini si un TIR, potrivit news.ro. Cele doua masini s-au ciocnit frontal, dupa care una dintre ele a acrosat un TIR. O persoana aflata in unul dintre…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 71, in judetul Calarasi. Traficul in zona accidentului este complet blocat pe sensul catre litoral. Cinci persoane au fost ranite, miercuri, intre care doua grav, dupa ce trei autoturisme…

- Accident groaznic in Mexic, unde un autobuz s-a ciocnit in viteza mare cu un camion, dupa care ambele vehicule s-au prabușit intr-o rapa. Cel puțin 11 oameni au murit, iar alți 12 au fost raniți. Zeci de echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe au ajuns rapid la fața locului.

- O femeie a murit si alte patru persoane au fost ranite, vineri, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal in dreptul localitatii dambovitene Ilfoveni, pe DN 17, transmite corespondentul MEDIAFAX.