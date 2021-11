FOTO-VIDEO: ACCIDENT grav pe DN1, la ieșire din Feleacu spre Vâlcele. Un autouturism a intrat într-un camion, pe contrasens FOTO-VIDEO: ACCIDENT grav pe DN1, la ieșire din Feleacu spre Valcele. Un autouturism a intrat intr-un camion, pe contrasens Un accident rutier grav s-a petrecut luni dupa-amiaza pe DN1 Turda-Cluj, la ieșire din Feleacu spre Valcele. Un autoturism a intrat in coliziune cu un camion, pe contrasens. Șoferul mașinii a suferit multiple traumatisme. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii au fost sesizați in jurul orei 16.05 referitor la o coliziune produsa intre un autoturism și un […] Citește FOTO-VIDEO: ACCIDENT grav pe DN1, la ieșire din Feleacu spre Valcele. Un autouturism a intrat intr-un camion, pe contrasens… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

