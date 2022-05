Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO REPORTAJ: Cetatea din Alba Iulia ”luata cu asalt” de mașini puternice și șoferi care investesc mii de euro in pasiunea lor Zeci de autoturisme, sute de oameni, jante cromate, culori metalizate, motoare puternice și o pasiune pentru mașini, toate au fost intr-un singur loc, sambata, 16 aprilie:…

- FOTO ȘTIREA TA: Accident rutier in cartierul Barabanț din Alba Iulia. Impact intre doua mașini, in zona unei intersecții Un accident rutier s-a produs vineri dimineața, in cartierul Barabanț din Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit in zona intersecției dintre strada Mureșului și strada Maceșului, cel…

- FOTO: Incendiu in Cetatea din Alba Iulia, in zona gradinii japoneze. Au ars resturi menajere Reprezentanții ISU Alba au anunțat marți dimineața ca in cursul nopții, detașamentul de pompieri din Alba Iulia a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu in șanțurile Cetații…

- Traficul rutier este ingreunat, luni, in jurul orei 12.45, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia (zona Casei de Pensii), din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autovehicule. Din primele date rezulta ca 3 persoane ar fi ranite ușor. Post-ul Accident in Alba Iulia. 4 mașini…

- Azi, 28 februarie, polițiștii baimareni au intervenit la un accident de munca la un imobil situat pe strada Monetariei din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca trei barbați cu varste cuprinse intre 26 și 36 de ani, toți din Finteușu Mic, au fost prinși sub greutatea…

- Atenționare imediata COD GALBEN de vant puternic in județul Alba. Localitațile vizate Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de vant puternic pana in aceasta seara. Potrivit ANM, pana la ora 20.00 sunt vizate localitațile: Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Jidvei, Vințu de Jos, Șona,…

- FOTO ACCIDENT pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Alba Iulia. 5 persoane ranite dupa un impact intre un microbuz și o autoutilitara Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:50, pe drumul național DN 1, la ieșirea din Aiud spre Alba Iulia. Potrivit ISU Albsa, Detașamentul de pompieri…

- Sageata verde gasita la semafoarele din Chisinau este un lucru util. Aceasta este menita sa fluidizeze traficul în intersecții si sa reduca din timpii de asteptare a utilizatorilor din trafic pentru a face o manevra de virare cu scopul de a intra pe alta strada, scrie autoblog.md. Dar…