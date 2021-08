Un accident de circulație s-a produs miercuri, in jurul orei 17:40 pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, in zona Bazinului Olimpic. Din primele informații, ar putea fi vorba despre doua victime. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, traficul in zona este ingreunat. Știre in actualizare Citește FOTO VIDEO: Accident GRAV in Alba Iulia, in zona Bazinului Olimpic. Traficul se desfașoara cu dificultate in zona in Alba24 .