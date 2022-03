FOTO + VIDEO | Accident devastator în Satu Mare: 1 mort și 5 răniți, dintre care 3 copii din Ucraina Doua masini, dintre care una inmatriculata in Ucraina, au intrat in coliziune frontala. Un barbat, cetatean roman, si-a pierdut viata.In urma impactului, au suferit multiple rani alte 5 persoane: doua femei si trei copii din Ucraina.„14 subofițeri intervin cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si spuma și 3 ambulanțe SMURD pentru descarcerarea unei persoane și acordarea ingrijirilor medicale celor 6 victime rezultate in urma producerii unui accident rutier pe DN 19 intre localitațile Ciuperceni și Livada.Din cele doua mașini implicate una este cu numere de Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

