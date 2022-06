FOTO / VIDEO. Accident cumplit în Iași. O femeie beată la volan a omorât patru oameni și a rănit alți patru Patru oameni au murit și patru au fost raniți, in noaptea de joi spre vineri, pe o strada din municipiul Iași, dupa ce un autoturism condus cu viteza excesiva de o femeie beata la volan s-a ciocnit cu o autospeciala de mentenanta a drumurilor. Opt muncitori care lucrau la o serie de reparații, pe strada, […] The post FOTO / VIDEO. Accident cumplit in Iași. O femeie beata la volan a omorat patru oameni și a ranit alți patru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

