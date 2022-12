Stiri pe aceeasi tema

- Edilul caitalei, Ion Ceban a anunțat ca lansarea tirgului de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau și inaugurarea oficiala a sabratorilor de iarna din capitala va avea loc simbata, 17 decembrie, ora 17:00. Municipalitatea se afla in febra pregatirilor, iar odata cu inaugurarea tirgului…

- Ambulatoriul de la Spitalul Filantropia a fost inaugurat, dupa ce a fost renovat si dotat cu aparatura de specialitate necesara desfașurarii, in cele mai bune condiții, a activitaților medicale, unele dintre dotari fiind unice in Craiova. Cladirea in care funcționeaza ambulatoriul a fost complet renovata,…

- FOTO| Podul Minciunilor din Blaj, una dintre cele mai spectaculoase construcții din țara va fi deschis pe 1 decembrie. Inaugurarea va avea loc printr-un „Concert pe pod” FOTO| Podul Minciunilor din Blaj, una dintre cele mai spectaculoase construcții din țara va fi deschis pe 1 decembrie. Inaugurarea…

- FOTO| Podul Minciunilor din Blaj, tot mai aproape de finalizare. Au fost realizate marcajele rutiere FOTO| Podul Minciunilor din Blaj, tot mai aproape de finalizare. Au fost realizate marcajele rutiere Miercuri, 23 noiembrie, in Municipiul Blaj au fost realizate marcajele rutiere in zona Podului Minciunilor.…

- Policlinica Bethesda deschide, incepand cu data de 1 noiembrie a.c., cabinete medicale și in orașul Gura Humorului. Conducerea policlinicii a informat, printr-un comunicat, ca aceste cabinete medicale se afla pe strada Sfantul Mihail, nr. 1, bl. 6, tronson A, in laterala hotelului Best ...

- Oficiali din Polonia, Norvegia si Danemarca au participat marti la inaugurarea unui gazoduct strategic care le va permite polonezilor sa-si diminueze dependenta fata de gazul natural rusesc, transmite AFP. ,,Epoca dominatiei ruse in domeniul gazului ia sfarsit, epoca marcata de santaj, amenintari si…

- Primaria Capitalei vinde patru cabinete medicale prin licitatie publica deschisa cu strigare, anunta viceprimarul Stelian Bujduveanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- In timp ce numarul medicilor de familie din Romania este tot mai mic, de la an la an, și puțini dintre cei ramași mai profeseaza la țara, parlamentarii au adoptat o lege care va duce la creșterea numarului de cabinete de asistența medicala primara in medi