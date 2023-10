Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 18 octombrie 2023, s-a inaugurat oficial cel de-al doilea magazin Kaufland, din Municipiul Alba Iulia. Aceasta investiție impresionanta valoreaza aproximativ 4 milioane de euro, fara TVA, și se intinde pe o suprafața de aproximativ 6.090 de metri patrați. Magazinul va oferi atat produse alimentare,…

- Noul magazin Kaufland din Alba Iulia, aproape de deschidere. Cand va fi inaugurat. Festival bavarez timp de patru zile Un nou magazin Kaufland este pe cale sa se deschida la Alba Iulia. Este cel de al doilea spațiu pe care lanțul de magazine in deschide in oraș. Este vorba despre o noua construcție…

- FOTO-VIDEO: Oferta de la Targul Toamnei 2023, pe Latura de Vest a Cetații, la Alba Iulia. Produse, prețuri, program La Alba Iulia s-a deschis sambata dimineața Targul Toamnei, pe Latura de Vest a Cetații Alba Carolina. Sunt organizate mai multe standuri, fiind prezenți circa 80 de comercianți. La targ,…

- FOTO| Noul magazin KAUFLAND din Alba Iulia: Cand se va deschide viitorul hipermarket din municipiu Noul magazin KAUFLAND din Alba Iulia: Cand se va deschide viitorul hipermarket din municipiu Locuitorii din Alba Iulia, in special cei din cartierele Ampoi, vor putea beneficia de inceputul lunii octombrie…

- FOTO | Noul magazin KAUFLAND din Alba Iulia: Cand va avea loc deschiderea viitorului hipermarket din municipiu FOTO | Noul magazin KAUFLAND din Alba Iulia: Cand va avea loc deschiderea viitorului hipermarket din municipiu Cetațenii din Alba Iulia, in special cei din cartierele Ampoi, se vor putea bucura…

- FOTO VIDEO | Carolina Mall, inaugurat de catre oficialitați: Primarul Gabriel Pleșa și președintele CJ, Ion Dumitrel, au taiat panglica roșie FOTO VIDEO | Carolina Mall, inaugurat de catre oficialitați: Primarul Gabriel Pleșa și președintele CJ, Ion Dumitrel, au taiat panglica roșie Astazi, 31 august,…

- In aceste zile, se lucreaza intens pentru punerea la punct a ultimelor detalii pentru deschiderea, programata la data de 1 septembrie 2023, a noului magazin KAUFLAND din Alba Iulia, situat in cartierul Ampoi II, pe strada Tudor Vladimirescu. Valoarea investiției este de aproximativ 4.000.000 de euro…

- Consiliul Județean Alba și Primaria Alba Iulia au acordat sprijin financiar pentru CS Unirea Alba Iulia și in acest an, demonstrand implicare și susținere fața de sportul local și performanța sportivilor din județ. Suma aprobata de catre Consiliul Județean, in acest an, a fost de 312.500 de lei, iar…