Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a solicitat, vineri, autoritatilor locale sa ia masuri pentru finalizarea recensamantului pana la 31 iulie. Potrivit premierului, din datele primite, sunt probleme in Bucuresti, Timisoara si Iasi. „Ne apropiem de finalizarea recensamantului. Acesta trebuie finalizat pana pe data de pe…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca sunt probleme cu desfașurarea recensamantului in București, Timișoara și Iași și le-a cerut autoritaților locale sa intervina, inclusiv prin mutarea unor recenzori dintr-un județ in altul. Recensamantul populației și al locuinței se va finaliza pe 31 iulie dupa ce autoritațile…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis vineri, 22 iulie, ca recensamantul populației și locuințelor trebuie finalizat pana pe 31 iulie „in conformitate cu legea și cu angajamentele pe care le-am avut cu programul Bancii Mondiale”. In acest sens, șeful Guvernului a atras atenția ca sunt probleme cu recenzarea…

- Cea mai lunga colonada din Europa, construita la Buzias in anul 1875 pentru imparatul Franz Iosef si imparateasa Sisi, se pregateste sa primeasca turistii in anul 2023, cand Timisoara va fi Capitala Culturala Europeana, iar actualul sezon estival este un bun prilej pentru promovarea statiunii balneoclimaterice,…

- Tanara mama care s-a aruncat de pe bloc cu cei doi copii in brate avea mari probleme in dragoste. Se pare ca toate aceste certuri, scandaluri și probleme au copleșit-o in adevaratul sens al cuvantului și a decis sa iși puna capat zilelor, impreuna cu cei doi cppii. Iata ce gest sfașietor a facut tatal…

- Doua tiruri din Timișoara au fost rasturnate in noaptea de miercuri spre joi de vijelie, iar șoferii au ramas blocați in interior. La fața locului, au intervenit pompierii militari, care au reușit sa-i scoata, potrivit site-ului local Tion.Probleme au fost in tot județul, din cauza unei furtuni puternice.…

- In data de 11 mai 2022 a plecat spre Colterm, de la Administrația Fondului de Mediu, amenda in cuantum de 71 862.921 lei pentru neachiziționarea unui numar de 153.443 de certificate EUA. Astazi, aceasta corespondența a ajuns la Timișoara, la Direcția de Poșta, urmand ca maine sa intre oficial in posesia…

- Un tramvai care circula pe linia 1 a deraiat duminica in Timișoara, chiar in fața garii din oraș, sarind de pe linii și ajungand pe trotuar, informeaza publicația locala Opinia. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.Potrivit sursei citate, vagonul a blocat circulația rutiera in zona. Reprezentanții societații…