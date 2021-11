FOTO! Veteranul de război Vasile Șotîrcă a fost sărbătorit astăzi la Dumbrăveni, la împlinirea a 100 de ani Sarbatoare plina de emotii, respect si recunostinta, astazi, la Dumbraveni: veteranul de razboi Vasile Șotirca a fost felicitat de comunitate, la implinirea venerabilei varste de 100 de ani. Cu admirație pentru secolul de viața trait și pentru contribuția deosebita, in folosul comunitații dumbravene, sarbatoritului i-au fost astazi daruite flori, tort și o diploma de longevitate. […] Articolul FOTO! Veteranul de razboi Vasile Șotirca a fost sarbatorit astazi la Dumbraveni, la implinirea a 100 de ani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare plina de emotii, respect si recunostinta, astazi, la Dumbraveni: veteranul de razboi Vasile Șotirca a fost felicitat de comunitate, la implinirea venerabilei varste de 100 de ani. Cu admirație pentru secolul de viața trait și pentru contribuția deosebita, in folosul comunitații dumbravene,…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat luni ca au inceput lucrarile de asfaltare a DJ 205 B, zona comunei Urechești. Sectorul amintit face parte din proiectului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile Dumbraveni, Gugesti, Popesti,…

- Romania pastreaza vie, din generație in generație, amintirea luptelor duse pentru indeplinirea idealului național, sacrificiile eroilor ramanand inscrise cu litere de sange in cartea de istorie a neamului. Militarii in activitate sunt veșnic recunoscatori fața de jertfa inaintașilor și cred cu tarie…

- Consiliul Județean continua lucrarile de asfaltare și reabilitare a drumurilor județene. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a inspectat ieri lucrarile de asfaltare a unui tronson extrem de important din drumul județean 204P (Gugesti – Dragosloveni – Gura Calitei – Dealu Lung –Tinoasa…

- Fac ce fac rugbiștii veterani din Moldova mai de la mijloc in jos și gasesc ocazii in care sa traiasca in spiritul sportului cu care s-au logodit in tinerețe și care le-a devenit mod de viața. Sursa de bucurie, motiv de intalnire prieteneasca dupa ce au ieșit din vremea cand jucau in competiții oficiale,…

- SOLIDARITATE = „TOȚI AVEM NEVOIE UNII DE ALȚII” O batrana in varsta de 86 de ani, din comuna Popești, disparuta de la domiciliu vineri seara, a fost gasita cu ajutorul unei femei, dintr-o comuna invecinata. Ieri, politistii au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca, mama sa, de…

- Cetațean de onoare al orașului Marașești, colonelul in retragere, Ion Durnescu (98 de ani) a plecat dintre noi, lasand in urma sa multa tristețe, dar și multe amintiri și acte de vitejie. S-a nascut in 1923 in localitatea Scurta din județul Bacau, intr-o familie necajita cu șapte copii. A plecat la…