FOTO. Veste antiglonț și căști de protecție românești, pentru Gărzile de Frontieră ale Ucrainei Garzile de Frontiera ale Ucrainei au primit 500 de veste antiglonț și caști din kevlar din partea Romaniei, potrivit unui anunț facut pe pagina de Facebook. „Garzile de Frontiera ucrainene au primit un lot de „armura" din Romania. 500 de veste antiglonț și caști Kevlar au fost primite recent de unitațile de frontiera ucrainene prin […]

- Garzile de Frontiera ale Ucrainei au primit 500 de veste antiglonț și caști din kevlar din partea Romaniei, potrivit unui anunț facut in urma cu cateva zile pe pagina de Facebook. Valoarea echipamentelor trimise pana acum prin intermediul Ambasadei Ucrainei din Romania este de 1,3 milioane de dolari.

