- Ieri, toți puștii vedetelor și-au dat intalnire la British School of Bucharest, pentru a sarbatori, in avans, ziua de 1 iunie. S-a lasat, evident, cu multa galagie și distracție, spre bucuria noastra și a parinților lor. Alma a inotat in piscina cu bile colorate Printre cei care au raspuns pozitiv invitației…

- Micutii din municipiul Motru vor petrecere in avans Ziua Copilului. Administratia locala le-a pregatit celor mici un spectacol intitulat „Calatorie in lumea desenelor", ce se va desfasura joi, 31 mai, pe platoul din fata Casei...

- Dupa ce a reușit sa slabeasca 11 kilograme, in urma unei operații estetice de micșorare a stomacului, o cunoscuta vedeta de la noi a decis sa faca marele pas. Vedeta s-a cununat, sambata 26 mai, la Primaria Sectorului 4.

- Invitata sa participe la lansarea unui volum, Alteta Sa Regala a admirat si lucrarile realizate de cateva femei de diferite naționalitați ce traiesc in Romania. Principesa Maria a fost prezenta la Școala Britanica din București (British School of Bucharest) pentru a participa la lansarea volumului ,,Celebrating…

- Stelian Stancu, 36 de ani, a ales sa antreneze in privat, la British School of Bucharest. Titular pe Bernabeu cu Steaua lui Olaroiu, Stancu nu crede in fotbalul juvenil din Romania Școala britanica din Capitala e desprinsa din alta lume, intr-un contrast fantastic cu cea de stat. ...

- Cea de-a XII-a editie a Galei Premiilor Gopo va avea loc asta seara, de la ora 20.00, in Sala Mare a Teatrului National Bucuresti si va fi difuzata in direct, pe TVR2. Gazda serii va fi actorul Alexandru Bogdan. Premiile sunt acordate celor mai reusite productii cinematografice romanesti difuzate intre…