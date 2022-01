Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe acoperisuri ale unor blocuri din municipiul Piatra-Neamt au fost smulse de vantul puternic si au cazut peste masinile parcate in zona, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, potrivit Agerpres. Pompierii au intervenit pentru a indeparta elemente de acoperis…

- O femeie din Giurgiu a fost salvata de pompieri, dupa ce familia, alertata ca nu le mai raspunde, a sunat la 112. Pompierii au ajuns cu autoscara in apartamentul situat la etajul al doilea si au salvat femeia care avea nevoie de ajutor, fiind cazuta in casa. ”Aveti grija de parintii si de bunicii dumneavoastra.…

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului i-a dat caștig de cauza lui Dumitru Mironescu, “Puiu”, condamnat la 15 ani de inchisoare dupa un atentat cu o bomba artizanala la Piatra Neamț. In februarie 2016, Puiu Mironescu a fost condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare, pentru acte de terorism, acuzat…

- Incendiul de padure de la Oituz, izbucnit duminica, este greu de controlat și s-a extins pe 35 hectare. Pompierii intervin pentru a cincea zi consecutiva pentru stingerea flacarilor. Ocolul Silvic Privat Oituz a efectuat masuratori cu ajutorul unei drone și a harților din dotare, stabilind cu o precizie…

- Trei case au fost mistuite de flacari, joi seara, in sectorul 3 din Capitala. In total, 300 de metri patrați au fost cuprinși de valvataile violente. Alarma s-a dat in jurul orei 20.00, pe Strada Detașamentului, din sectorul 3, incendiul izbucnind inițial la o casa. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale…

