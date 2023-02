Stiri pe aceeasi tema

- GHINION… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat de 35 de ani, cu cetațenie romana și R. Moldova, care a fost depistat conducand un ansamblu de vehicule, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea dreptul. Pe…

- SALBATICIE… Imagini incredibile, cu doi elevi ai unei școli bune din Barlad, care se incaiera chiar intr-o sala de clasa, in timpul pauzei. Filmul circula in grupurile de parinți și genereaza ample discuții! A ajuns și la redacția noastra și a starnit indignarea, deoarece se vad cațiva copii de clasa…

- NU PENTRU UE!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Astfel, acesta, in data de 22 ianuarie a.c., in jurul…

- LOVITURA… Prima parte a anchetei DNA privind traficul coletelor prin vamile de la granița cu R. Moldova și Ucraina s-a incheiat, sub comanda unui procuror, care pana in 2020 a fost seful DIICOT Vaslui, Irina Perjoiu. De data aceasta, Vama Albița nu a mai fost campioana la colectat șpagi și a fost surclasata…

- UPDATE: In cauza mediatizata, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași, au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea unor masuri preventive, incepand cu data de 17 ianuariea.c., fața de un numar de 23 lucratori vamali și agenți ai poliției de frontiera.…

- FARA MILA… Conditiile ingrozitoare in care traieste o batrana din satul Bunesti dau fiori reci celor care privesc imaginile si vad cum este nevoit sa supravietuiasca un om pe timp de iarna, intr-o saracie si o mizerie de nedescris! Un cetatean din comuna a gasit-o pe Valeria Ciubotaru, de 86 de ani,…

- NU LE-A MERS CU FIGURILE… Polițiștii Biroului Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut doi barbați, cu varste de 36 și 32 de ani, din județul Iași, banuiți de savarșirea infracțiunilor de purtare abuziva, lovire sau alte violențe, portul sau folosirea fara drept de…